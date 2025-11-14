MUNICIPIS
Una ruptura en una canonada deixa sense aigua nou hores tot Bellpuig
Després de tres dies en què la de l’aixeta no podia beure ni utilitzar per cuinar per terbolesa. El subministrament, restablert a la tarda però encara no era potable
Una ruptura en una vella canonada de fibrociment al carrer la Bassa de Bellpuig va provocar ahir una gran fuita d’aigua a primera hora del matí que va obligar a tallar durant nou hores el subministrament en tot el municipi, tant a la localitat de Bellpuig com a Seana. Aquesta incidència va arribar després de tres dies en què l’aigua de l’aixeta no s’ha pogut beure ni utilitzar per cuinar perquè arribava tèrbola del canal d’Urgell. Una vegada restablert el subministrament, el consistori va mantenir el veto a fer-la servir per al consum humà.
La primera tinenta d’alcalde, Imma Oliva, va explicar que, cap a les 5.30 del matí, un veí va alertar que sortia una gran quantitat d’aigua a pressió des del carrer. Operaris de la concessionària GIACSA es van desplaçar al lloc per reparar la conducció, que va obligar a interrompre el servei en tot el municipi. Es va restablir finalment cap a les 15.00, després de substituir el tram danyat de canonada. L’incident va inundar algun pàrquing de la zona.
Aquest incident s’ha sumat a la terbolesa del subministrament des de dilluns passat. L’alcalde, Jordi Estiarte, va explicar dimecres que la qualitat de l’aigua havia millorat notablement. De fet, estava previst aixecar ahir la restricció al consum humà. Tanmateix, i després de la ruptura de la canonada, el consistori va decidir esperar un dia més per garantir que l’aigua sigui potable. En aquest sentit, Oliva va explicar que està previst que avui s’aixequi el veto.
La terbolesa es deu al baix cabal del canal d’Urgell, que arrossega sediments. Bellpuig té dos dipòsits de 360 m³ cada un, una capacitat que només cobreix mig dia de consum. Això obliga a potabilitzar aigua a demanda i repercuteix en la seua qualitat. El consistori ha aprovat recentment la construcció d’un tercer dipòsit de 2.000 m² que garantirà el proveïment d’aigua potable durant més de dos dies sense dependre directament del canal. Les obres començaran a començaments de desembre, amb una inversió d’uns 1,2 milions d’euros. Des del 2023, l’ajuntament ha destinat 2,5 milions d’euros a millores a la xarxa d’aigua, finançats en un 60% amb ajuts externs i la resta amb recursos propis. Oliva va subratllar que entenen el malestar dels veïns, “especialment en pisos sense dipòsit propi”, però va insistir que la ruptura d’una vella canonada és una incidència puntual i que fa anys que l’equip de govern treballa per millorar la qualitat de l’aigua.