Nova inversió per prevenir inundacions
Els veïns votaran si les obres es porten a terme l’any que ve. En el marc del primer pressupost participatiu del poble
L’ajuntament de Castelló de Farfanya projecta obres per posar fi a les inundacions que afecten l’avinguda Catalunya en episodis de fortes pluges. Inclouen intervencions en la xarxa d’aigua i clavegueram fins a la travessia d’Algerri i suposaran una inversió de 330.000 euros. Es tracta d’una actuació que té assignats ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), si bé la Generalitat n’ha atorgat per a l’anualitat 2027-2028. Els veïns votaran si les avancen al proper any, en el marc dels primers pressupostos participatius del municipi.
Les votacions finalitzaran el proper 17 de novembre a la tarda i es poden fer de forma telemàtica a través de l’aplicació Tràmit o de manera presencial a les oficines municipals. El passat 9 de novembre es va celebrar una sessió informativa, en la qual es van explicar els projectes inclosos en els pressupostos i el funcionament del procés de votació.
L’alcalde, Omar Noumri, va destacar que es tracta d’una “oportunitat” perquè els veïns participin directament en la planificació del pressupost municipal.
Segons Noumri, els residents podran decidir entre un pressupost d’1,4 milions d’euros per al 2026 o un altre d’1,8 milions, que inclouria obres del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) previstes per a 2027-2028.
Aquesta última opció requeriria contractar un préstec de 400.000 euros amb l’Institut Català de Finances (ICF), que avançarà 400.000 euros per poder executar l’obres subvencionades de forma anticipada. Aquestes inclouen la millora de les piscines, amb una inversió superior als 20.000 euros, i la reforma de la terrassa del local social Lo Centro, també amb un pressupost de més de 20.000 euros, que contempla l’aïllament de la instal·lació. A més, es preveu la millora de l’accés al local social Lo Centro, amb 79.000 euros.
“És una oportunitat poder executar les obres, ja que comptem amb els ajuts del PUOSC”, va afirmar en aquest sentit Moumri, que va ressaltant la importància que la ciutadania participi en aquestes decisions i ajudi a definir les prioritats d’inversió en el municipi.
Els primers pressupostos participatius de Castelló volen donar veu directa als veïns en la planificació de la localitat i en la millora d’infraestructures que afecten el seu dia a dia.