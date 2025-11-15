DANYS
Ratxes de vent de fins a 160 km/h causen destrosses a Aran i tallen la carretera N-230
La borrasca Clàudia provoca interrupcions del subministrament elèctric, talla camins i carreteres i provoca focs. Ocasiona danys al cementiri de Vielha que afecten un centenar de tombes
Els forts vents provocats per la borrasca Clàudia van causar dijous a la nit múltiples desperfectes a Aran, amb ratxes que van arribar als 160 quilòmetres per hora en cotes altes del Pirineu, com a Baqueira o a Lac Redon. Els danys van afectar des de mobiliari urbà fins a línies elèctriques i carreteres, i van deixar sense subministrament elèctric i telefònic diversos municipis durant diverses hores.
A Vielha, les ratxes de vent van deixar una de les imatges més devastadores al cementiri de Sant Miquèu, on s’estima que un centenar de tombes van resultar danyades i part de la teulada lateral es va ensorrar. També es van desprendre els vidres de la sala poliesportiva i l’ajuntament va optar per tancar tots els espais infantils exteriors, a més de tres carrers, per precaució.
També hi va haver danys en una línia d’alta tensió de Red Eléctrica i en una torre d’Endesa. Fonts d’aquesta útima empresa van explicar que el servei va quedar ahir completament restablert, però estimen que els treballs per reparar la torre podrien durar una setmana. Per la seua part, tècnics del Conselh d’Aran, operaris d’ajuntaments i membres del cos de Pompièrs-Emergéncies van treballar per netejar accessos a camins de muntanya. Els Pompièrs van actuar també en un incendi al polígon industrial de Vielha i en uns arbres al costat d’un habitatge. Els focs es van atribuir a llamps o a branques que van entrar en contacte amb cables elèctrics. La carretera N-230 va quedar tallada uns 30 minuts de matinada a Vielha e Mijaran per la caiguda de diversos troncs sobre la calçada. A Naut Aran, les ratxes van danyar una carpa i altres instal·lacions.
Pluja de fang
Els vents van estar acompanyats per pluges de fang en bona part de la demarcació, que al Pirineu va deixar imatges sorprenents com la neu de les muntanyes tenyida de marró, com a la Bonaigua, al Sobirà.