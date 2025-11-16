SEGRE

INCIDÈNCIES

Una allau de roques deixa incomunicat Romadriu divendres a la nit

Una allau de roques deixa incomunicat Romadriu divendres a la nit - AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

Una allau de roques deixa incomunicat Romadriu divendres a la nit - AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’únic accés al nucli de Romadriu, al terme municipal de Llavorsí, va quedar tallat divendres a la nit per un gran despreniment de roques a causa de les fortes pluges. No es van haver de lamentar danys personals. Operaris van aclarir ahir la via de roques i es va restablir el trànsit. Està previst que demà s’inspeccioni el pendent per comprovar-ne l’estabilitat i definir les futures actuacions, en cas de ser necessàries.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking