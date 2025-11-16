INCIDÈNCIES
Una allau de roques deixa incomunicat Romadriu divendres a la nit
L’únic accés al nucli de Romadriu, al terme municipal de Llavorsí, va quedar tallat divendres a la nit per un gran despreniment de roques a causa de les fortes pluges. No es van haver de lamentar danys personals. Operaris van aclarir ahir la via de roques i es va restablir el trànsit. Està previst que demà s’inspeccioni el pendent per comprovar-ne l’estabilitat i definir les futures actuacions, en cas de ser necessàries.