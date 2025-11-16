INICIATIVES
Alpicat destaca la trajectòria i el compromís de les seues empreses
L’ajuntament d’Alpicat va reafirmar divendres, per segon any consecutiu, el seu suport a empreses locals amb la Trobada Empresarial. Alpeva i San Bartolomé d’Alpicat van ser premiats pel seu 50 anys de trajectòria, mentre que Ramona Masanés, de BonÀrea Agrocentre, i Maricel Gatius, de la perruqueria que porta el seu nom, van rebre distincions per la seua jubilació. La Pastisseria Sucrerie va ser reconeguda com una de les millors pastisseries de Catalunya.