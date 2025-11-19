SUCCESSOS
Detinguda una joiera de Barcelona que tenia articles robats a la Segarra
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 22 d’octubre la propietària d’una joieria de l’Eixample de Barcelona que suposadament comprava i venia objectes procedents de robatoris. Algunes de les joies intervingudes procedien d’un robatori en un domicili de Cervera al juny i ja han estat tornades a les víctimes. Va ser arrestada per delictes de receptació.
En el marc de la investigació, els Mossos van intervenir en dos ocasions joies a la investigada. Les portava amagades al sostenidor, juntament amb diners, i sempre es desplaçava a altres joieries a revendre els objectes que havia adquirit al seu establiment.
En un dels casos, eren les joies robades a la capital de la Segarra. D’altra banda, també es van portar a terme dos inspeccions administratives als establiments de la investigada.
A l’agost, els Mossos van intervenir una màquina per tractar l’apnea del son valorada en més de 600 euros que havien estat denunciats com sostreta. En la segona, coincidint amb la detenció, es van intervenir joies que la detinguda portava amagades al sostenidor.