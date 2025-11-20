INSTITUCIONS
La Generalitat pacta amb Aran que el Conselh Generau recapti el 100% de la taxa turística
La síndica i el conseller Dalmau anuncien per al 2026 un nou sistema de finançament territorial. Convoquen una reunió de la bilateral per perfilar les transferències l’11 de desembre
El Conselh Generau d’Aran recaptarà i gestionarà el 100% dels ingressos procedents de la taxa turística, que l’any passat van ascendir en els nou municipis de la vall a 846.520 euros. Aquest serà el primer pas del nou finançament de la Val d’Aran, que es posarà en marxa el proper any i que, segons la Generalitat, implicarà un increment de les transferències al Conselh fins a superar els 40 milions.
Fins ara, la taxa turística es repartia entre els ajuntaments (50%); el Conselh (20%) i la Generalitat, que cedirà el seu 30% (més de 250.000 euros) al Conselh. I més endavant l’administració aranesa gestionarà la mateixa recaptació. Així ho van anunciar ahir la síndica, Maria Vergés, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, amb motiu de la compareixença anual de Vergés al Parlament per exposar davant de la cambra la situació de la vall i del desplegament de la llei d’Aran. Sobre el nou model de finançament, Dalmau va dir que estarà basat “no només en transferències, sinó en un model de més corresponsabilitat fiscal”. Així, els primers passos es faran en la pròxima reunió bilateral Generalitat-Conselh el proper 11 de desembre.
Vergés va assenyalar que el traspàs de la taxa turística “és un pas endavant en corresponsabilitat per començar a tenir un model de finançament que realment permeti fer polítiques pròpies i desenvolupar l’autogovern i no només gestionar aquelles competències que tenim traspassades”.
També va destacar l’anunci per part dels grups del PSC, Units per Avançar, Junts, ERC, Comuns i la CUP sobre el registre d’una proposta de reconeixement de la singularitat d’Aran, que per primera vegada no assimila el Conselh amb una administració local. També va assenyalar, sobre els traspassos, que no poden dependre dels pressupostos de la Generalitat.
La síndica va dir durant la seua compareixença que un nou model de finançament ha d’anar acompanyat d’inversions en infraestructures i va demanar un centre cultural i un centre especialitzat en esports de muntanya per a Aran. Dalmau, al seu torn, va admetre un dèficit “crònic” d’inversions a Aran i va coincidir en la necessitat d’impulsar els dos equipaments.
L’emergència habitacional va ocupar bona part de les intervencions i Conselh i Generalitat van apuntar a la Taula d’Habitatge d’Aran com a organisme per buscar solucions i el desplegament del Pla d’Habitatge.