Cinc accidents a les carreteres lleidatanes aquest divendres al matí, alguns pel gel
Un cotxe i un patinet han xocat a Lleida ciutat, amb una persona ferida
Les carreteres de Lleida han registrat fins a cinc accidents aquest divendres al matí, alguns d'ells provocats pel gel a la calçada. Les baixes temperatures i les condicions meteorològiques adverses han complicat la circulació a diverses vies de la província lleidatana durant les primeres hores del dia.
El primer sinistre s'ha produït a les 08.10 hores a Llavorsí, on un vehicle ha sortit de la via possiblement a causa del gel. Segons han informat els Bombers, una persona ha resultat il·lesa i una altra ha estat atesa pel SEM amb ferides lleus i posteriorment traslladada a l'hospital de Tremp. Cap a les 09.14 hores, el vehicle ja havia estat retirat i la calçada neta.
Pocs minuts després, a les 08.19 hores, s'ha registrat un xoc entre una furgoneta i un autocar a la plaça de la Reguereta d'Oliana. Afortunadament, tots els ocupants han resultat il·lesos en aquest incident, que ha requerit la intervenció de dues dotacions dels Bombers.
Accidents amb vehicles pesants
La situació s'ha complicat encara més a Ribera d'Urgellet quan, a les 08.53 hores, un camió llevaneus ha relliscat a l'N-260, a l'inici del Port del Cantó, i ha quedat bolcat de costat, provocant una petita fuita de líquid hidràulic. El conductor, ferit lleu, ha pogut sortir del vehicle pels seus propis mitjans. Dues dotacions de bombers han treballat en aquest incident.
A la Sentiu de Sió, a les 09.08 hores, un camió que transportava porcs ha bolcat a la carretera ING-3. Segons els serveis d'emergència, no s'han registrat ferits i tots els animals han quedat dins del camió a l'espera d'un altre vehicle per traslladar-los. Aquest accident ha requerit la intervenció de quatre dotacions dels Bombers.
Finalment, cap a les 09.20 hores, els Bombers han rebut un avís per un accident entre un cotxe i un patinet elèctric a Lleida ciutat, concretament a l'N-240, al punt quilomètric 88,4, a l'altura del polígon dels Frares. Segons el SEM, la persona que portava el patinet ha resultat ferida de gravetat menor i ha estat traslladada per una ambulància al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de Prat de la Riba.
Restriccions a la circulació per neu i gel
A causa de les condicions meteorològiques adverses, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha establert l'obligatorietat d'utilitzar cadenes en nou carreteres lleidatanes aquest divendres. Les primeres restriccions s'han activat al voltant de les 08.00 hores a vies com la L-504 a Lladorre, la L-510 a Alins, la L-500 i L-501 a la Vall de Boí, la C-142b a Naut Aran i la C-28 a Vielha.
A més, s'ha restringit el pas de vehicles articulats a la N-230 a Vialler per la presència de neu a la calçada. A partir de les 09.00 hores, s'han sumat a aquestes restriccions la C-147 a Esterri d'Àneu i la C-13 en el tram des de Llavorsí fins a aquest municipi. Finalment, a les 10.40 hores, l'ús de cadenes s'ha ampliat a la N-260 entre Soriguera i Ribera d'Urgellet, on també s'ha prohibit el pas de camions articulats.