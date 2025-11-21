El Festival de Música al castell de Concabella celebra vint anys
El Festival de Música de Concabella celebra vint anys. L’aniversari va arrancar el passat 8 de novembre amb el concert del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, que va presentar Generació C sota la direcció de Xavier Puig. Enric Ribalta, organitzador, va expressar la seua satisfacció i va destacar la importància d’arribar a dos dècades en un poble petit. Ribalta va assenyalar que “cada edició és un repte, el primer és sobreviure i el segon, l’econòmic, sempre present”, i va afegir que “hi ha també un desafiament artístic: programar artistes que a priori no visitarien un poble tan petit, però que amb esforç i complicitat s’aconsegueix”.
També va esmentar la complicitat que s’ha establert amb músics, públic i institucions, que facilita la continuïtat del festival, que té el suport de la seua audiència.
El pròxim concert tindrà lloc aquest dissabte dia 22 de novembre amb Sikarra Consort, que interpretarà els Concerts per a dos flautes i Les quatre estacions de Vivaldi. La clausura del vintè aniversari serà el 31 de gener amb el Quartet Gerhard i el pianista Josep M. Colom, oferint obres de Dvorák i Brahms, un encontre de vells coneguts del festival encara que mai abans havien actuat junts a Concabella.