La Diputació de Lleida aprova dos complements de fins a 2.000 euros per als treballadors amb 35 anys
El ple aprova dos complements de productivitat per als més veterans. Avala cofinançar els plans de protecció civil dels ajuntaments en dos anys
El ple de la Diputació va aprovar ahir crear dos nous plusos de productivitat per als empleats més veterans, de 400 i 2.000 euros, que estaran condicionats a la presentació d’informes amb propostes de millora de l’activitat i de transferència de coneixements, respectivament.
En el primer cas, segons va explicar després del ple la diputada i vicepresidenta segona, Sandra Castro (ERC), el plus va dirigit a empleats amb 25 anys a la corporació que presentin un projecte de millora que ha de ser puntuat per un avaluador. En cas d’aconseguir tota la puntuació, rebran 400 euros.
En el segon, per a treballadors amb 35 anys i prop de la jubilació, es reconeix “el capital intel·lectual” que poden deixar a través d’aquest informe a la resta de la plantilla i es premia amb 2.000 euros, també si aconsegueix la màxima puntuació.
Ambdós es poden cobrar una vegada i s’afegirien al complement de productivitat anual, que l’any que ve s’incrementarà un 2,5%, tal com va aprovar el ple. Actualment, va dels 963,5 als 1.658,04, segons la categoria laboral.
Aquest va ser un dels acords assolits al ple, que va durar 87 minuts i va prendre totes les decisions per unanimitat.
Entre altres, un conveni amb la conselleria d’Interior per cofinançar una partida d’1,7 milions amb l’objectiu que tots els ajuntaments de Lleida tinguin a punt i en aplicació l’anomenat Duprocim, un document únic que engloba tots els plans de protecció civil als quals està obligat un ajuntament.
Per la seua part, el diputat Fermí Masot va explicar que només els municipis de la Segarra tenen tots els plans d’emergència al dia. A la resta de comarques falten documents o actualitzacions.