CULTURA

Micropobles i Horitzons 2050 impulsaran els Jocs Florals Rurals

Joan Solà i Antoni Gelonch, durant la firma de l’acord. - MICROPOBLES

L’Associació de Micropobles de Catalunya i la Fundació Privada Horitzons 2050 van firmar ahir un acord per coordinar les pròximes edicions dels Jocs Florals Rurals, que inclouen modalitats de prosa i poesia.

L’acord estableix la cooperació entre les dos entitats per consolidar aquest projecte cultural únic, que busca reflectir la realitat dels municipis rurals a través de textos sobre vivències, imaginari i reflexions del dia a dia en el món rural.

