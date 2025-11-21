CULTURA
Micropobles i Horitzons 2050 impulsaran els Jocs Florals Rurals
L’Associació de Micropobles de Catalunya i la Fundació Privada Horitzons 2050 van firmar ahir un acord per coordinar les pròximes edicions dels Jocs Florals Rurals, que inclouen modalitats de prosa i poesia.
L’acord estableix la cooperació entre les dos entitats per consolidar aquest projecte cultural únic, que busca reflectir la realitat dels municipis rurals a través de textos sobre vivències, imaginari i reflexions del dia a dia en el món rural.