METEOROLOGIA

El temporal de neu comença a intensificar-se al Pirineu de Lleida

La neu va tornar ahir a caure sobre el port de la Bonaigua. - EDGAR ALDANA

El temporal va començar ahir a intensificar-se al Pirineu de Lleida, amb temperatures de -3,9º a Guixers, de -3º al Pont de Suert i de -2,8º a Tuixén, mentre en zones despoblades d’alta muntanya com el Cap de Baqueira els termòmetres arribaven a registrar -10,4 graus. Així mateix, les pluges van ser escasses, de tot just 5 l/m2, i va arribar a nevar en zones com la Bonaigua. A més, a última hora es va activar l’avís de cadenes per circular al port de la Bonaigua.

