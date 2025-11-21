AIGUA
Un tractament químic blindarà les xarxes d’aigua de 20 municipis davant el musclo zebra
La CHE aplicarà a la potabilitzadora de la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana un sistema de floculació i filtrat per interceptar mol·luscos i larves. L’espècie colonitza els tres embassaments de la Ribagorçana
L’estació potabilitzadora de la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana, que dona servei a vint municipis del Segrià i la Noguera que sumen més de 200.000 habitants, disposarà d’un sistema de floculació i un altre de filtrat que blindaran davant del risc de colonització pel musclo zebra tant l’estructura central del servei com les xarxes locals de cada una d’aquestes localitats.
Fonts de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) van explicar que, una vegada finalitzada la revisió de la planta potabilitzadora de Pinyana, l’equipament de la qual ha quedat obsolet després de portar des del 2010 construïda però sense donar servei, aquesta passarà a operar amb “un procés fisicoquímic de floculació, filtració, desinfecció i línia de fangs”.
La combinació d’aquelles dos primeres fases permetrà, tret de sorpreses o imprevistos, interceptar tant els exemplars formats de musclo com les larves i evitar-ne l’accés a la xarxa de distribució i, des d’aquesta, a les xarxes locals.
Floculació
La floculació és un procés que consisteix a agrupar els bacteris, microorganismes i micropartícules en flòculs, o grans de més mida, mitjançant l’aplicació de productes químics. Això facilita que després puguin ser extretes de l’aigua al filtrat. El tercer pas, el de la desinfecció amb una primera aplicació de clor, seria l’últim filtre de seguretat.
“La planta ja existeix, no es modifica el disseny. El que es fa ara és una revisió, substitució dels dispositius inoperatius i una posada a punt”, assenyalen en aquest sentit fonts de l’organisme de conca, que ha licitat aquesta actuació per 762.010 euros amb un termini d’execució de set mesos.
La potabilitzadora capta l’aigua a l’embassament de Santa Anna, a la Ribagorçana, en què es va confirmar l’any passat la presència d’exemplars adults de musclo zebra, mentre que tant a Canelles com a Escales la CHE ha detectat larves. El mol·lusc invasor, que té una sorprenent capacitat per colonitzar espais humits, especialment canonades i basses, es troba als tres grans embassaments d’aquest riu, des del qual es proveeix una de les xarxes d’aigua de boca més grans de la conca de l’Ebre.
Compostos nocius
“Els tractaments de depuració eliminen els exemplars de musclo zebra en el procés”, mentre que “les larves desapareixen” amb la floculació i el filtrat. Aquesta tècnica s’aplica habitualment per “retirar de l’aigua concentracions de compostos químics i bacteris que poden resultar nocius”, indiquen les mateixes fonts.
“S’ha d’estar vigilants amb la presa de la potabilitzadora –van afegir–, ja que és molt possible que calgui realitzar tasques periòdiques de manteniment per evitar l’obturació de conductes” pel musclo zebra. La gestió de la potabilitzadora serà assumida per la Paeria de Lleida quan la CHE la posi en marxa.