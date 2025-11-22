Busquen finques agrícoles sense activitat al Montsec per a pastures
El projecte Prepast busca propietaris de finques agrícoles o forestals en desús o sense activitat ramadera del Montsec interessats a incorporar-se a la xarxa de pastures. La iniciativa promou la recuperació del pasturatge extensiu com a eina de gestió del territori, conservació de la biodiversitat i desenvolupament rural.
La xarxa de pastures s’ha iniciat al Montsec i muntanyes properes i l’objectiu és connectar propietaris i ramaders, facilitant acords que reactivin espais rurals, oferint models de col·laboració i acompanyament tècnics. Es tracta de posar en relleu terres actualment sense ús.
“El pasturatge no només és una activitat econòmica, també és una eina de conservació activa i de gestió territorial. Un ramat en una finca abandonada augmenta la biodiversitat, redueix el risc d’incendis i reactiva l’economia local”, va explicar Cate Ponce, tècnica de Prepast i dissenyadora de l’estratègia de la xarxa de pastures.
Actualment, la xarxa compta amb uns 300 recintes, prop de 3.000 hectàrees incorporades i 2.000 més en procés. Els interessats poden contactar a través de www.prepast.org o enviant un correu a projectes@lasanina.cat per estudiar cada proposta i facilitar-ne la inclusió a la xarxa.