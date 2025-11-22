El comerç de Balaguer entrega lots de productes als seus clients
Les associacions de comerciants del Centre Històric, l’Eix Urgell i l’ACB van entregar ahir els lots de regals de l’última campanya de promoció. La guanyadora del lot del Centre Històric va ser Maria Camats; Puri Rodríguez va ser la de l’Eix Urgell i Conxi Cabrera, de l’ACB. Des de les entitats van valorar positivament la resposta de la ciutadania als sortejos i van destacar la importància d’impulsar iniciatives per reforçar el comerç local. L’acte va comptar amb representants de les tres entitats de comerç de Balaguer.