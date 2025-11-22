Estrenen les millores energètiques del col·legi de Ponts
Els treballs han costat 233.000 euros
Ponts va inaugurar ahir mesures d’adaptació de l’escola al canvi climàtic, amb actuacions que permeten reduir la despesa en el manteniment de l’equipament i augmentar el confort tèrmic dels alumnes i els professors.
L’acte va reunir la comunitat educativa de la localitat, membres de la direcció de l’escola i de l’ajuntament. Els encarregats del projecte van explicar que els treballs han permès reduir el consum energètic i s’ha millorat l’aïllament del centre, a les façanes i la coberta.
L’alcalde, Josep Tàpies, va destacar que s’han invertit 233.000 euros en l’actuació i que a partir d’ara es buscaran nous ajuts per actuar als dos edificis annexos que hi ha a l’escola de Ponts.
Accessibilitat
Va afegir que també s’ha millorat l’accessibilitat al col·legi i s’ha instal·lat un ascensor i una rampa per salvar diversos desnivells i facilitar l’accés a alumnes amb dificultats de mobilitat.
Aquesta actuació està lligada a la construcció d’una plaça al solar annex al col·legi, que serà un espai més de la localitat però en horari de classes serà d’ús exclusiu per als alumnes. Està previst que les obres s’iniciïn el primer trimestre del 2026.