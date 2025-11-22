JUSTÍCIA
L’Audiència de Lleida ordena investigar amenaces masclistes des d’un altre país
A una víctima resident a Lleida a qui va intimidar la seua exparella per telèfon des de Colòmbia. El denunciat té una ordre de prohibició de comunicació
L’Audiència de Lleida ha dictat una sentència en què avala la jurisdicció per investigar amenaces masclistes comeses a través de trucades telefòniques des d’un altre país. El Jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida va arxivar les actuacions al rebre una denúncia d’una dona que deia que la seua exparella l’havia amenaçat des de Colòmbia, on resideix en l’actualitat, al considerar que no hi havia jurisdicció dels tribunals espanyols al trobar-se el sospitós en un altre país.
Tanmateix, l’Audiència revoca aquesta decisió i dona la competència per investigar aquest jutjat a l’assenyalar que la presumpta víctima és resident a Lleida, lloc en el qual es trobava quan es va produir el suposat delicte.
Segons la denunciant, la seua exparella sentimental i pare dels seus dos fills, en dos dies de juny del 2025, va trucar per telèfon a la seua filla i li va dir “aniré a buscar-vos i mataré la vostra mare davant vostre”. També, segons la denúncia, va tornar a amenaçar-la de matar la seua actual parella “a la vostra cara i davant dels nens”.
Segons el tribunal, els fets podrien ser constitutius d’un delicte continuat de trencament de mesura cautelar, ja que des de l’abril hi ha en vigor una ordre que prohibia al denunciat aproximar-se a la víctima i als seus dos fills menors d’edat, així com comunciar-s’hi per qualsevol mitjà.
Quant a la competència per investigar la denúncia, l’Audiència Provincial assenyala en la seua interlocutòria que “les amenaces telefòniques denunciades s’haurien consumat amb l’arribada de l’anunci del mal a la seua destinatària, que té residència habitual a Espanya i que es trobava a Espanya en el moment de la presumpta comissió dels fets”.
Per aquesta raó, el tribunal admet el recurs presentat per la denunciant i declara competent el Jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida per al coneixement dels fets i perquè practiqui les diligències d’investigació pertinents. Segons l’última memòria de la Fiscalia de Lleida, l’any passat es van incoar 321 denúncies per amenaces en l’àmbit de la violència de gènere. Les mateixes dades apunten que hi va haver 70 sentències amb condemna per aquest tipus de delicte, de les quals 56 van ser per conformitat.
D’altra banda, en l’àmbit de la violència domèstica, els tribunals lleidatans van registrar 41 causes per amenaces i es van dictar quatre sentències condemnatòries, totes després d’arribar a un acord amb l’acusat. Així mateix, es van incoar un total de 478 assumptes per trencament de mesura cautelar o condemna.