Monedes de fusta per dinamitzar el comerç local a Artesa de Segre
En el marc de la campanya ‘Jo compro a Artesa!’
Artesa de Segre ha llançat la campanya Jo compro a Artesa!, amb la qual busca dinamitzar el comerç, el turisme i la indústria del municipi. El projecte forma part del nou pla de promoció local i pretén reforçar el desenvolupament econòmic i social mitjançant una estratègia unificada amb tots els actors comercials i turístics de la localitat.
L’eix de la campanya són les monedes de fusta, disponibles en valors de 10 i 20 euros, que funcionen com a vals regal. Poden adquirir-se als comerços adherits a l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa, regalar-se i utilitzar-se a qualsevol establiment participant. Així, aquest instrument fomenta la compra de proximitat i ofereix una alternativa original per donar suport als petits comerços del poble.
La campanya inclou un vídeo promocional que destaca el valor del comerç local i la seua relació amb la vida quotidiana del municipi. A més, s’ha publicat un nou directori de comerç i serveis, disponible en paper i en format digital, i el municipi s’ha afegit a la campanya catalana Compra i descobreix Catalunya.
La presidenta de l’entitat comercial, Mercè Nogués, va destacar la importància de la campanya, que “dona eines per continuar creixent i per mostrar la força d’un comerç pròxim, professional i compromès amb els clients”.