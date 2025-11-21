URBANISME
Primer pas per ampliar l’hospital Santa Maria i el campus sanitari de Lleida
L’ajuntament aprova inicialment la modificació del projecte d’urbanització
La junta de govern local va aprovar ahir inicialment la modificació del projecte constructiu d’urbanització de la unitat d’actuació UA-93 de la ciutat, que correspon a l’àmbit comprès entre el passeig Onze de Setembre i els carrers Sant Hilari i Roda d’Isàvena. Aquesta modificació és un requisit necessari per al desenvolupament de la zona i suposa un pas endavant per fer realitat un edifici per a l’atenció hospitalària de salut mental comunitària que permetrà ampliar el recinte del Santa Maria, situat a l’altre costat de Roda d’Isàvena, com demana el departament de Salut.
A la zona també es preveu la construcció d’un edifici de 5.000 metres quadrats i cinc plantes destinat a ampliar l’activitat acadèmica del campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida (UdL).
Paral·lelament, es treballa en la reparcel·lació dels terrenys per cedir-los a la Generalitat i la universitat.
L’expedient ha de sotmetre’s a informació pública en el termini d’un mes, i el tràmit s’haurà d’aprovar de forma definitiva en la junta de govern local. Aleshores, es procedirà a aprovar la reparcel·lació de tota aquesta zona.
Així mateix, la Paeria indica que també treballa per adequar l’edifici de l’antiga Capitania d’Infanteria, al costat del Magical Media, per acollir el futurs campus Audiovisual.
“Confiem que, amb l’ampliació que facilitem, la UdL podrà créixer amb 3.000 nous estudiants”, va afirmar l’alcalde, Fèlix Larrosa. “Hem d’estar orgullosos de ser capital universitària des de l’any 1300”, va assenyalar.