PIRINEU
Primers vols autoritzats amb drons de càrrega a Aran
Se n’operaran un centenar, fora de visió, per portar material a bestiar o refugis de muntanya. Projecte pioner a l’Estat
La Val d’Aran ha donat el tret de sortida als primers vols de drons de càrrega fora de la capacitat visual. Es tracta del projecte pilot Archytas, que té per objectiu portar a terme cent vols amb drons per transportar material per recolzar el sector ramader, refugis de muntanya i manteniment de les xarxes de telecomunicacions. El projecte estava pendent del permís de l’Agència Estatal de Seguretat Àrea, tal com va avançar SEGRE, a l’empresa Pirineos Drone i és el primer que s’autoritza a Espanya. L’impulsaran el Conselh i la Generalitat en el marc de la iniciativa Àrees Digitals.
Aquest transport portarà materials de càrrega pesant a llocs remots, la qual cosa amb altres mitjans suposa un impacte ambiental i un cost econòmic molt més elevat.El primer vol, aquesta setmana, ha servit per transportar sal per al bestiar a un lloc de difícil accés de Canejan. Un trajecte que hauria suposat una hora i mitja caminant per al ramader i que amb el dron s’ha fet en cinc minuts.
Dani Castet, responsable de pilots del Pirineos Drone, va remarcar que són la primera empresa que fan aquest tipus d’operacions. Durant la prova en tot moment una persona ha seguit el dron a través d’un monitor i el pilot ha realitzat les maniobres d’enlairament i aterratge.
Per la seua banda, Guillem Piris, responsable d’innovació del Conselh, va destacar que han desenvolupat tecnologia des del territori per resoldre problemes reals. A més, aquest projecte permetrà establir solucions a llarg termini en la logística de transport de càrrega amb drons.
El conselhèr d’Innovació del Conselh Generau, Oriol Sala, va dir que les zones rurals tenen “un avantatge respecte dels nuclis urbans gràcies a la densitat de població a la baixa i s’ha d’aprofitar per desplegar i fer investigació en aquesta tecnologia”.
L’empresa ha rebut l’autorització d’AESA per portar a terme vols BVLOS amb el model DJI Flycart30 en vols automatitzats fora de la capacitat visual.