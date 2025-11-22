Un de cada quatre edificis del Centre Històric de Balaguer està en ruïna
La falta d’accessibilitat i el deteriorament llasten el parc d’habitatges del centre. Segons el diagnòstic per al projecte de reforma del Pla de Barris
El Centre Històric de Balaguer presenta un estat de conservació que fa evident la necessitat d’intervenir en el seu parc immobiliari i en els espais urbans. El 73% dels edificis van ser construïts abans del 1980, la qual cosa reflecteix un teixit constructiu envellit i amb carències generalitzades. L’antiguitat es tradueix en patologies significatives: el 21,64% de les edificacions es troben en mal estat de conservació i un 25,97% estan directament en ruïna. Així es desprèn del diagnòstic tècnic que s’ha portat a terme per optar a l’ajuda del Pla de Barris, que a la capital de la Noguera contempla una inversió de 12,5 milions.
Les condicions d’habitabilitat també són preocupants i afronten el repte de revertir aquesta situació al barri. Gairebé la totalitat del parc, un 96,7 per cent, no és accessible, la qual cosa limita la mobilitat interna de bona part de la població, especialment persones grans o amb mobilitat reduïda. S’hi suma la baixa eficiència energètica, amb un 91,89% d’habitatges amb qualificació energètica deficient, un factor que incrementa la despesa domèstica i agreuja la vulnerabilitat social. A més, el 21,21% de les vivendes estan buides i només un 20% disposa de cèdula d’habitabilitat en vigor, la qual cosa provoca una pèrdua progressiva de l’ús residencial en aquesta zona de la ciutat.
El teixit urbà tampoc ajuda a garantir condicions adequades de mobilitat i convivència. Dels 55.194 m² de l’àmbit, només 12.775 m² corresponen a espai públic efectiu. Els carrers presenten fortes limitacions físiques: el 24,64% té menys de tres metres d’ample, el 44,93% entre tres i cinc metres i un 42,25% de l’àrea presenta pendents del 20%, a més de 18 trams d’escales que dificulten l’accessibilitat. Així mateix, l’àrea concentra 216 edificis de planta baixa més tres pisos, característics del Centre Històric, d’un total de 670 edificis de l’àrea d’atenció especial.
El projecte del Pla de Barris preveu actuacions destinades a ampliar i millorar els espais públics, facilitar la mobilitat i reactivar l’habitatge. D’aquesta manera, inclou tres línies de subvencions per a rehabilitació, reformes interiors i millores d’accessibilitat, per revertir el deteriorament residencial i fomentar-ne la recuperació social i urbana.