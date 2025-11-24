SEGRE

Concert de Santa Cecília solidari

Recapta 665 euros per a la investigació de les malalties rares. Hi participen cinc entitats musicals de la ciutat

Un moment de l’actuació de la Coral Infantil Mestre Güell. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

El Teatre Ateneu de Tàrrega va acollir ahir el tradicional concert de Santa Cecília, una cita anual que ret homenatge a la patrona de la música. L’acte va comptar amb cinc entitats musicals i va tenir com de costum caràcter benèfic. La recaptació, 665,85 euros, es destinarà a l’associació Emma per a la investigació de les malalties rares.

El concert va oferir un variat repertori que va combinar peces clàssiques, tradicionals i contemporànies. Hi van actuar la Coral Infantil Mestre Güell, l’Orfeó Nova Tàrrega, la Coral Ramon Carnicer, el departament de piano de l’Escola Municipal de Música i Galindaina Cor Tradicional.

Com ja va succeir l’any passat, la Coral Infantil Mestre Güell i l’Orfeó Nova Tàrrega, que celebra 110 anys, van interpretar conjuntament una peça, Jada. El públic també va poder disfrutar de L’emigrant de Jacint Verdaguer i Amadeu Vives amb la Coral Ramon Carnicer; el Nocturn Op. 69 núm. 1 de Chopin a càrrec de Zhuo Yue Ye al piano i de temes tradicionals del País Valencià com Maria anava a Partera i de la Val d’Aran com Salve de l’Auia, entre d’altres.

La regidora de Cultura, Laura Tejero, va destacar que el concert “va unir música i solidaritat” mentre que Marta Serna, la filla de la qual té una malaltia rara i és una de les impulsores d’Emma, va agrair la col·laboració i va aprofitar per reivindicar “més recursos i més investigació”.

