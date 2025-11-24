Concert de Santa Cecília solidari
Recapta 665 euros per a la investigació de les malalties rares. Hi participen cinc entitats musicals de la ciutat
El Teatre Ateneu de Tàrrega va acollir ahir el tradicional concert de Santa Cecília, una cita anual que ret homenatge a la patrona de la música. L’acte va comptar amb cinc entitats musicals i va tenir com de costum caràcter benèfic. La recaptació, 665,85 euros, es destinarà a l’associació Emma per a la investigació de les malalties rares.
El concert va oferir un variat repertori que va combinar peces clàssiques, tradicionals i contemporànies. Hi van actuar la Coral Infantil Mestre Güell, l’Orfeó Nova Tàrrega, la Coral Ramon Carnicer, el departament de piano de l’Escola Municipal de Música i Galindaina Cor Tradicional.
Com ja va succeir l’any passat, la Coral Infantil Mestre Güell i l’Orfeó Nova Tàrrega, que celebra 110 anys, van interpretar conjuntament una peça, Jada. El públic també va poder disfrutar de L’emigrant de Jacint Verdaguer i Amadeu Vives amb la Coral Ramon Carnicer; el Nocturn Op. 69 núm. 1 de Chopin a càrrec de Zhuo Yue Ye al piano i de temes tradicionals del País Valencià com Maria anava a Partera i de la Val d’Aran com Salve de l’Auia, entre d’altres.
La regidora de Cultura, Laura Tejero, va destacar que el concert “va unir música i solidaritat” mentre que Marta Serna, la filla de la qual té una malaltia rara i és una de les impulsores d’Emma, va agrair la col·laboració i va aprofitar per reivindicar “més recursos i més investigació”.