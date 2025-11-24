Detinguda una parella per un intent de robatori a Cervera amb la tècnica de la taca
Els agents van interceptar els sospitosos quan pretenien sostreure objectes de valor a una dona gran mitjançant la tècnica del furt de la taca
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dijous un home de 42 anys i una dona de 48 anys, com a presumptes autors d'un delicte de furt a Cervera. La ràpida intervenció policial va evitar que els detinguts aconseguissin sostreure joies i diners a una dona d'edat avançada mitjançant l'anomenat mètode de la taca.
Els fets es van produir al voltant de les 12.00 hores a l'avinguda Agramunt de la localitat lleidatana, quan una patrulla que realitzava tasques de seguretat ciutadana va observar una situació sospitosa. Els agents van detectar com una dona abraçava una víctima d'edat avançada mentre un segon individu vigilava atentament l'entorn, un patró característic d'aquest tipus de furts.
Davant d'aquesta situació, els policies van intervenir immediatament identificant els sospitosos. Les indagacions posteriors van confirmar que la parella havia tacat prèviament l'abric de la víctima per, posteriorment, oferir-li ajuda amb l'objectiu d'aprofitar la distracció per sostreure-li objectes de valor.
Objectes recuperats durant l'operació policial
Durant l'escorcoll efectuat als detinguts, els agents van localitzar el líquid utilitzat per tacar l'abric de la víctima, així com diversos objectes de valor: dos anells d'or, dues arracades d'or i 580 euros en moneda fraccionada, fet que va motivar la detenció immediata d'ambdós sospitosos.
Possible vinculació amb altres delictes similars
La investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra no descarten que els detinguts estiguin implicats en altres fets similars a la zona. Segons han informat fonts policials, ambdós arrestats compten amb antecedents per delictes similars, cosa que reforça aquesta hipòtesi.
Els detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera, on hauran de respondre pels càrrecs de furt en grau de temptativa.