Detingut un traficant de droga a la zona lúdica de Guissona
Els Mossos el van enxampar quan venia cocaïna rosa des d'un cotxe
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres a Guissona un home de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets van passar en el transcurs d'un control preventiu per lluitar contra el consum i tràfic de substàncies estupefaents a la zona lúdica d'aquesta pobació de la Segarra, segons ha explicat la policia.
Va ser cap a les 20.00 hores quan una patrulla de Mossos d'Esquadra que anava de paisà va detectar un home en actitud sospitosa a l'interior d'un vehicle a l'avinguda Josep Sans. Els agents van fer un escorcoll al vehicle i van trobar un sobre amb 4,70 grams d'una substància, coneguda com TUSI o cocaïna rosa, 60 bossetes per embolcallar droga i vendre-la en mono dosis, i 232 euros en moneda fraccionada, fet que va motivar la detenció del sospitós com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
El detingut, amb antecedents per delictes contra la salut pública, va passar el passat divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.