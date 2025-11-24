Dos camions bolquen a Sant Guim de Freixenet i a Benavent de Segrià
Els sinistres s'han produït el matí del dilluns i el conductor del cotxe bolcat a Benavent l'han hagut de traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova
Dos camions han bolcat aquest dilluns al matí a la demarcació. El primer sinistre s'ha produït a les 8.38 hores a la BV-1001 a Sant Guim de Freixenet quan un camió formigonera ha bolcat lateralment. El conductor ha sortit pel seu propi peu de la cabina.
Posteriorment, a les 12.18 hores, un camió ha sortit de la via i ha acabat bolcant a la LP-9221 a Benavent de Segrià (tal com es pot veure al vídeo adjunt). El conductor ha sigut evacuat a l’Arnau de Vilanova.