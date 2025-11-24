Una gran estrella, novetat de l’enllumenat nadalenc al Pati
L’enllumenat nadalenc de Tàrrega ha estrenat aquest any una estrella de grans dimensions a la plaça del Carme, coneguda popularment com el Pati. És obra de Sebastià Garralón, gerent de l’empresa Sebastià Garralón –encarregada de la instal·lació dels llums de Nadal a la capital de l’Urgell–, que va construir a mà durant l’estiu passat.
L’estrella simbolitza la porta de Nadal a Tàrrega, que va nàixer l’any passat coincidint amb la reformulació de la Fira dels Artistes en un Mercat de Nadal encara que en aquesta ocasió s’ha apostat per un disseny complementari, diferent i innovador.
Per un error, en l’edició d’ahir informàvem que l’estrella repeteix de l’any passat, quan en realitat el que repeteix és la idea de la porta de Nadal, que ofereix l’entrada al centre comercial de Tàrrega. A més de l’estrella també es pot veure un nou arbre de Nadal al mateix Pati.
La capital de l’Urgell es va convertir dissabte en el primer municipi de Lleida a encendre l’enllumenat nadalenc per donar inici a una campanya màgica i plena d’il·lusió. En aquesta ocasió, l’encesa va comptar amb un espectacle de titelles a càrrec de la companyia La Pantomima. En l’acte també van participar els nans de Guixanet i els Targalets.