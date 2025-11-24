L'Estat licita per 3,3 milions la construcció d'una passarel·la per vianants sobre l’A-2 al Pla d'Urgell
El projecte canvia l'emplaçament inicial previst i s'ubicarà davant del polígon industrial de Vila-sana
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 3,3 milions d'euros (IVA inclòs) la construcció d'una passarel·la per a vianants per creuar l'A-2 al Pla d'Urgell. El projecte inicial, presentat fa tres anys, preveia construir la infraestructura prop de la zona on creua la tercera sèquia del canal d'Urgell, prop del pont que travessa la via entre el Palau d'Anglesola i Mollerussa.
Finalment, però, s'ubicarà al km 487, davant del polígon industrial de Vila-sana. Tindrà una alçada lliure de pas superior a 2,2 metres per al pas de vinents, un pendent transversal màxim del 2% i un pendent longitudinal màxim del 6%. La passarel·la vol millorar la seguretat viària i l'accessibilitat en un tram de 2,5 km que afecta cinc municipis.