Nou servei d’acompanyament per a veïns de Puigverd d'Agramunt que viuen sols
Funciona els dimecres coincidint amb el mercat setmanal d’Agramunt i per a urgències. Vol que les persones grans puguin mantenir l’autonomia per a compres i encàrrecs
L’ajuntament de Puigverd d’Agramunt ha posat en marxa un servei d’acompanyament i suport, com si fos un taxi a demanda, destinat als veïns que, per diferents circumstàncies, es troben sols o necessiten ajuda per resoldre tasques bàsiques del dia a dia. La iniciativa busca garantir que les persones més vulnerables puguin mantenir al màxim la seua autonomia. “Aquest projecte naix amb l’objectiu de facilitar la realització de tasques quotidianes i essencials, especialment en el cas de persones grans amb dificultats de mobilitat. Pretenem millorar la seua qualitat de vida i assegurar que puguin cobrir necessitats fonamentals sense sentir-se aïllades o desemparades”, explica l’alcalde, Joan Eroles.
De moment, l’acompanyament s’ofereix un dia a la setmana, els dimecres, coincidint amb el mercat setmanal d’Agramunt, punt de referència comercial i social per als veïns de Puigverd. La idea és que puguin utilitzar aquest servei per anar a la capital del Sió per fer compres, encàrrecs o visites al metge. A més d’aquesta cita setmanal, el servei també dona resposta a emergències o situacions puntuals que puguin sorgir. “Quan apareix un imprevist, volem que els veïns sàpiguen que existeix un recurs que pot ajudar-los de forma ràpida i propera”, apunta Eroles.
La coordinació de cada acompanyament està en mans de l’agutzil del municipi. La seua tasca consisteix a organitzar les sortides segons les necessitats individuals, adaptant els horaris i les parades. El servei, que és totalment gratuït i a demanda, constitueix una mostra del compromís municipal per garantir que el suport arribi a tothom, independentment de la seua situació.
Aquest projecte forma part d’una estratègia més àmplia. És el resultat d’una primera fase que, segons l’ajuntament, ha començat amb bona acollida, fins al punt que ja es treballa en una segona fase que estarà vinculada al futur centre de serveis del municipi, del qual preveuen que puguin beneficiar-se moltes persones de la Ribera del Sió.
Les impressions dels usuaris reflecteixen la importància real de la iniciativa. Mari Jiménez, una de les veïnes beneficiàries, valora molt positivament el servei: “Estic encantada. Tot el que sigui bo per a la comunitat és molt positiu. Abans això no existia i tenir-ho ara s’agraeix moltíssim.” Així mateix, Dolors Arnau, una altra usuària, remarca com aquest acompanyament cobreix un buit difícil d’omplir: “És necessari que existeixin serveis així. Tinc familiars, però no venen tots els dies, i de vegades passo diversos dies sola. Per a coses com anar a la farmàcia o comprar pa, aquest servei és molt pràctic. Evita haver de demanar favors constantment. Jo soc gran i saber que aquesta ajuda hi és em dona molta tranquil·litat.”
Per la seua part, Ramona Muixench destaca que “abans al poble hi havia de tot, però les coses han canviat. Ara no hi ha supermercats a prop i hi ha menys serveis de proximitat. Si Agramunt fos més lluny, segurament tindríem alguna botiga més aquí, però no és així. Jo no tinc carnet de conduir ni família a prop, i aquest servei em sembla fonamental”.
Compromís amb el benestar
Amb aquesta iniciativa, l’ajuntament reafirma el seu compromís amb el benestar dels veïns. Més enllà de l’ajuda pràctica, representa un gest en un moment en el qual moltes persones grans viuen soles i requereixen acompanyament per mantenir la seua qualitat de vida. “És un servei petit en recursos, però gran en impacte”, afirma Eroles.