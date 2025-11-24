Una persona ferida en un incendi en un pis del carrer Sant Agustí de Tàrrega
Els Bombers han extingit el foc i continuen remullant i revisant l'estructura de l'edifici
Una persona ha resultat ferida en un incendi declarat aquest dilluns al matí en un edifici del carrer Sant Agustí de Tàrrega. L'incendi, que s’ha originat al tercer pis, s’ha produït quan faltaven uns minuts per 2/4 de 9 del matí per causes que encara es desconeixen.
Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han intervingut ràpidament per extingir el foc i actualment continuen remullant i revisant l’estructura per garantir la seguretat.
La persona ferida ha estat traslladada amb una ambulància del SEM al CAP de Tàrrega per rebre atenció mèdica.
Per facilitar les tasques d'extinció, els Mossos d’Esquadra han restringit l’accés a la zona afectada.