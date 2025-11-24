Preocupació pel possible tancament d’una línia d’I3 en una escola de Balaguer
El departament d’Educació estudia tancar una de les dos línies del centre Gaspar de Portolà i aquesta proposta seria l’única alternativa plantejada
La comunitat educativa de l’escola Gaspar de Portolà de Balaguer viu aquests dies “amb inquietud i tristesa” davant de la possible supressió d’una línia d’I3 per al curs vinent, que afectaria els nens nascuts el 2023. Des de finals d’octubre, el departament d’Educació estudia tancar una de les dos línies del centre i aquesta proposta seria l’única alternativa plantejada, malgrat que la Paeria encara no s’ha pronunciat, segons van explicar fonts del centre.
Amb 54 anys d’història, l’escola Gaspar de Portolà ha estat i vol continuar sent una escola pública de qualitat, arrelada a la ciutat i les comarques properes. La comunitat educativa alerta que, encara que el tancament sigui “només per un any”, les conseqüències seran duradores, amb menys professorat, menys recursos, menys opcions per a les famílies i un debilitament del projecte educatiu.
A més, preocupa la situació de les 19 famílies amb germans per al curs que ve i les noves famílies que podrien perdre la llibertat d’elecció. La resolució està prevista per al pròxim 26 de novembre.