COMPETÈNCIES
Vergés defensa més autonomia fiscal a Aran
La síndica d’Aran, Maria Vergés, defensa ser “ambiciosos” en la participació del Conselh Generau en tributs d’altres administracions i establir impostos propis, desenvolupant una estructura pròpia. El nou model de finançament, que es preveu tancar en el primer trimestre del 2026, serà el més ambiciós fins a la data i inclourà la gestió total de la taxa turística de la Val d’Aran, la qual cosa permetrà inversions i projectes propis. Sobre la possibilitat que Aran elegeixi un diputat propi al Parlament, la síndica va afirmar que seria “de tota lògica”, encara que va reconèixer que és un debat complex a nivell català. També va lamentar la falta de recursos per al control d’habitatges d’ús turístic.