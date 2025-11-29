MUNICIPIS
Bovera guanya un 12% de veïns i ven catorze cases en un any i mig
El padró ha passat dels 260 als 292 habitants en aquest període, segons el consistori. L’ajuntament també ofereix tres habitatges de lloguer social
La població de Bovera ha passat en l’últim any i mig de 260 veïns als 292 registrats recentment. Aquest increment del 12% es tradueix en un augment en l’adquisició d’habitatges al poble que l’alcalde, Òscar Acero, xifra en catorze en aquests últims 18 mesos. Els compradors són famílies foranes, algunes immigrants, altres de Barcelona que han establert la seua llar al municipi, malgrat que d’altres les han adquirit per tenir una segona residència durant l’estiu i caps de setmana. “Són cases velles, la majoria al centre urbà, que necessiten una remodelació, a la venda amb preus que oscil·len entre els 40.000 i els 80.000 euros”, va indicar Acero. “També s’ha donat el cas de persones que n’han comprat dos, una per viure i una altra per llogar”, va puntualitzar.
Per la seua part, l’ajuntament ha habilitat dos pisos socials de lloguer. Ho ha fet en el marc del programa Arrelament que promou la Generalitat per frenar la despoblació i reformarà un altre habitatge que ha donat un veí a l’ajuntament amb aquesta mateixa finalitat. Acero va indicar que fa anys que el consistori impulsa iniciatives per evitar l’èxode dels veïns. “Hem mantingut l’escola oberta, tenim fleca, bar i menjador social i estem treballant per obrir una botiga que eviti viatges als veïns. Tenim el projecte preparat i només cal adjudicar-lo i buscar un encarregat”. Mentrestant, és el mateix alcalde el que porta gratis els veïns fins a Flix perquè facin les compres una vegada per setmana.
Un altre dels serveis que ofereix Bovera és televisió per cable. “Els veïns paguen 20 euros a l’any per evitar problemes de recepció, ja que abans era molt difícil veure la majoria dels canals. Gairebé totes les cases estan connectades i els nous veïns també”, va explicar. L’ajuntament va instal·lar una antena amb aquesta finalitat ja fa uns 20 anys. Un altre poble que també ofereix televisió per cable és Juncosa.