SEGRIÀ
El CAP d'Almacelles aposta per ser un referent en atenció ciutadana
El centre celebra el seu 30è aniversari amb la reivindicació d'un sistema sanitari més "integral, proactiva i comunitària"
El Centre d'Atenció Primària d'Almacelles va celebrar ahir divendres el seu 30è aniversari amb un acte institucional a l'Ajuntament del municipi.
El centre compta avui amb gairebé 8.000 persones assignades, i es reivindica com un "referent" pel que fa a l'atenció comunitària al municipi, amb un equip que demostra "l'evolució" cap a un model assistencial més "integral", que s'orienta als factors socials que influeixen en la salut i a les necessitats de la comunitat.
Els directors proposen un canvi de paradigma pel que fa a l'atenció primària, i vetllen perquè aquesta sigui més multidisciplinària i sigui un referent en atenció a la ciutadania.
Afirmen que aquest procés està influenciat per la incorporació de nous rols professionals, que aborden la salut des de diverses dimensions i promouen la coordinació amb serveis i entitats del territori.