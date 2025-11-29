SEGRE

SEGRIÀ

El CAP d'Almacelles aposta per ser un referent en atenció ciutadana

El centre celebra el seu 30è aniversari amb la reivindicació d'un sistema sanitari més "integral, proactiva i comunitària"

La presentació institucional de l'acte de l'aniversari a càrrec de l'Ajuntament d'Almacelles.

La presentació institucional de l'acte de l'aniversari a càrrec de l'Ajuntament d'Almacelles.Ajuntament d'Almacelles

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

El Centre d'Atenció Primària d'Almacelles va celebrar ahir divendres el seu 30è aniversari amb un acte institucional a l'Ajuntament del municipi.

El centre compta avui amb gairebé 8.000 persones assignades, i es reivindica com un "referent" pel que fa a l'atenció comunitària al municipi, amb un equip que demostra "l'evolució" cap a un model assistencial més "integral", que s'orienta als factors socials que influeixen en la salut i a les necessitats de la comunitat.

Els directors proposen un canvi de paradigma pel que fa a l'atenció primària, i vetllen perquè aquesta sigui més multidisciplinària i sigui un referent en atenció a la ciutadania. 

Afirmen que aquest procés està influenciat per la incorporació de nous rols professionals, que aborden la salut des de diverses dimensions i promouen la coordinació amb serveis i entitats del territori.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking