Concurs d’idees per al centre de visites del jaciment del Pla Almatà
Obres a la muralla i consolidació de la Casa 3 per incorporar-la a l’itinerari visitable
La Paeria de Balaguer ha obert la convocatòria del concurs d’idees del nou centre de visitants del jaciment del Pla Almatà, una actuació que s’inclou dins el projecte El Renaixement del Pla d’Almatà i que contempla una inversió global de 6,1 milions d’euros en tres anys per recuperar i posar en relleu el conjunt arqueològic andalusí més gran de Catalunya. L’objectiu és licitar les obres d’aquest centre de visitants a mitjans de l’any vinent. De fet, les prospeccions arqueològiques que s’han portat a terme a la zona on s’ha d’ubicar el futur centre no han detectat restes arqueològiques, la qual cosa permetrà avançar en la construcció d’aquesta instal·lació sense condicionants que poguessin retardar o complicar el projecte. La Paeria ha licitat per 87.000 euros el concurs de projectes.
Així mateix, el Museu de la Noguera ha iniciat la restauració de la muralla d’aquest jaciment i un dels eixos centrals del projecte global. Aquesta setmana tècnics del Centre de Restauració de Béns Culturals i de la direcció general de Patrimoni Cultural han visitat l’espai per abordar la intervenció. L’objectiu d’aquesta actuació és conservar, estudiar i posar en relleu la muralla per integrar-la al recorregut de futures visites al jaciment.
Per una altra banda, el Museu de la Noguera també ha iniciat la restauració de la Casa número 3, un sector excavat l’any 2010 que presenta un elevat grau d’erosió. La directora del Museu, Carme Alòs, va explicar a Ràdio Balaguer que s’està fent un procés de neteja i consolidació com a prova pilot per establir criteris de conservació aplicables al conjunt del jaciment. Aquesta actuació a la Casa 3 es prolongarà tres setmanes i, una vegada acabi, l’estructura s’incorporarà a l’itinerari visitable del jaciment.
Pel que fa al projecte de renaturalització de l’entorn, s’han impulsat vuit sondejos als carrers que es van obrir el 1975 i el 1980, que han permès localitzar alguns serveis com conduccions d’aigua i clavegueram.
Renaturalització
Unes dades que, juntament amb la digitalització de plans històrics, es traslladaran a l’equip d’arquitectura encarregat de redactar el projecte definitiu de renaturalització del jaciment.