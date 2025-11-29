LLENGÜES
El Conselh projecta una factoria de continguts en aranès utilitzant la IA
El primer Congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües Minoritàries celebrat a Aran va presentar el projecte d’una factoria de continguts audiovisuals en aranès impulsat pel Conselh. A través d’intel·ligència artificial (IA) i de persones del territori es vol generar continguts en aranès que puguin ser replicats amb IA en altres llengües minoritàries. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va assegurar que el Govern impulsarà el projecte.