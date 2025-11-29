SEGRE

Massiva assistència a un acte sobre l’impacte de plantes de biogàs

Públic durant la conferència de Pobles Vius a Vilagrassa. - LAIA PEDRÓS

Més de 300 persones van omplir ahir l’hostal del Carme de Vilagrassa per assistir a una conferència sobre els impactes de les macroplantes de biogàs organitzada per la plataforma Pobles Vius d’Anglesola i Vilagrassa. L’entitat va explicar l’estratègia de la Generalitat, que preveu 12 noves plantes a l’any fins a arribar a 60 el 2030, i va exposar arguments contra aquestes instal·lacions, com la destrucció del territori o que la majoria tractarà residus d’escorxadors.

