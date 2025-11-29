EMERGÈNCIES
Mor un operari d’Alcoletge al caure des d’una teulada a Balaguer
La víctima, de 28 anys, es va precipitar en un magatzem quan feia tasques de manteniment. Ahir a les 11.38 hores, en una empresa situada al costat de la C-12
Un jove d’Alcoletge de 28 anys va perdre la vida a última hora del matí d’ahir en un accident laboral a Balaguer, segons van informar els Mossos d’Esquadra. El sinistre mortal es va produir a les 11.38 hores a l’empresa Sorigué, situada a la carretera C-12, al terme municipal de la capital de la Noguera.
L’accident es va produir quan, per causes que s’estan investigant, un operari va caure de la teulada d’un magatzem quan estava fent tasques de manteniment. Segons algunes fonts instal·lava plaques solars. El treballador va patir ferides d’extrema gravetat i els serveis d’emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els Mossos d’Esquadra van posar els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer i del departament d’Empresa i Treball d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
En el que portem d’any s’han produït diversos accidents laborals mortals a la demarcació que han estat comunicats pels Mossos d’Esquadra. L’anterior es va registrar a mitjans de juny quan un operari de 20 anys va morir al caure d’uns 20 metres d’altura quan instal·lava plaques solars en una empresa a les Borges Blanques. Dos setmanes abans, un veí de Cervera de 62 anys va morir a l’electrocutar-se mentre feia tasques de manteniment en una línia de mitjana tensió a Rufea, a Lleida.
El primer sinistre mortal del 2025 es va registrar el 13 de gener a Vallfogona quan un operari, de 52 anys de Balaguer, va perdre la vida en una empresa de prefabricats. Dos setmanes després, un veí de Lleida de 41 anys va morir al patir una descàrrega elèctrica a Alpicat. Al febrer, el dia 11, un jove de 19 anys de Rosselló va morir en l’empresa familiar.
En el primer semestre de l’any es van notificar un total de 3.374 accidents laborals a les comarques de Lleida, la majoria dels quals de caràcter lleu, amb 3.345. Aquest tipus són els únics que es van reduir, en concret un 3,77 per cent. Els casos considerats greus van augmentar un 15 per cent, amb un total de vint-i-tres, tots traumàtics. Hi va haver sis víctimes mortals, una més que en el mateix període de l’any passat, fet que en termes relatius implica un increment del 20 per cent, segons dades de la Generalitat de Catalunya.
Tenint en compte tots els incidents, la sinistralitat a Lleida es va reduir en un 3,63 per cent.