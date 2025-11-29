SEGRE

Nou projecte de suport comunitari i d’inclusió a Artesa de Segre

Prova pilot amb l’institut i Ilersis

Les dos joves que participen en el projecte d’inclusió. - A.A.S.

Artesa de Segre ha engegat el projecte d’Assistència Personal Castellot, una iniciativa d’inclusió social que uneix esforços de l’ajuntament, l’Institut Els Planells i la Fundació Ilersis. El programa naix amb l’objectiu d’oferir suport i acompanyament a l’alumnat del municipi, promovent l’autonomia personal, la participació social i el benestar de la comunitat. El regidor de Salut i Afers Socials, Joan García, va explicar que els treballs formen part d’una prova pilot que es desenvolupa sota el paraigua del conveni existent entre l’institut i el Pla Educatiu d’Entorn. A aquest acord s’ha sumat l’entitat Ilersis, l’enfocament del qual se centra a posar les persones en el centre i desenvolupar projectes que fomentin l’autogestió, la participació social i la creació d’entorns de confiança que afavoreixin l’aprenentatge i el creixement personal i col·lectiu. En aquesta primera edició del projecte participen dos alumnes de l’Institut Els Planells, que faran les seues pràctiques externes dins del programa d’Assistència Personal Castellot. Aquesta experiència els permetrà aproximar-se a l’àmbit de l’assistència personal des d’una perspectiva real i comunitària, mentre contribuiran de manera directa al benestar de les persones acompanyades.

Les joves van fer treballs de jardineria ajudades per la brigada i coordinadors d’Ilersis. A més, durant aquest procés adquiriran noves competències professionals vinculades a l’atenció, el treball en equip, l’empatia i la responsabilitat social. Des de l’ajuntament es destaca la importància d’impulsar iniciatives que connectin l’àmbit educatiu amb el social, generant oportunitats d’aprenentatge que tinguin un impacte directe en la comunitat.

