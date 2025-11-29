RESCAT
Rescaten un cavall del riu Corb a Bellvís
Els Bombers de la Generalitat van fer ahir el rescat d’un cavall que va caure al riu Corb a Bellvís. Van ser alertats a les 13.37 hores. L’amo va explicar que l’equí havia caigut dijous passat i que, malgrat els esforços, no l’havia pogut treure de l’aigua. Hi van acudir Bombers del parc de Mollerussa, que van intentar rescatar-lo sense èxit. Al no poder treure l’animal de l’aigua es va activar l’autoescala del parc de Balaguer i un equip del GRAE (Grup d’Actuacions Especials). Amb l’autoescala i un arnès de grans càrregues van aconseguir treure’l de l’aigua sense que l’animal patís cap tipus d’afectació ni dany. Finalment, el rescat de l’equí va acabar tres hores després, al voltant de les 16.20 hores de la tarda.