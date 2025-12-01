Conveni per a 40 pisos de protecció oficial en un poble de Lleida
El consistori de Vilagrassa cedeix una parcel·la de 1.574 m2 a la Generalitat. La meitat es reservaran a joves i un 10% a vulnerables
L’ajuntament de Vilagrassa ha firmat un conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per a la promoció d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer en un solar municipal inscrit com a reserva pública de sòl. Aquesta mesura forma part de les actuacions impulsades per la Generalitat per incrementar l’oferta d’habitatge protegit. L’acord contempla la cessió a favor de la Generalitat, per un període de 75 anys, del dret de superfície del solar de titularitat municipal situat al carrer Sebastià Sala i Bonastre número 29. El terreny té una superfície de 1.574 metres quadrats i permetrà construir un màxim de quaranta habitatges.
D’aquests, la meitat es reservaran a joves de fins a 35 anys empadronats al municipi, mentre que un 10 per cent es destinarà a famílies vulnerables. Pròximament, el consistori convocarà una reunió informativa. L’objectiu és licitar l’adjudicació a un promotor abans d’acabar aquest mes de desembre i que el projecte, que inclourà pisos d’entre 75 i 90 metres quadrats distribuïts en planta baixa i dos pisos, es pugui fer realitat al llarg del 2026. L’alcalde, Josep Maria Mor, va destacar que es tracta d’“una oportunitat important, ja que actualment no disposem de pisos de lloguer ni de venda al municipi”.
El 2024, el consistori va adquirir a la Sareb una casa en ruïnes per construir quinze habitatges a la parcel·la. Les negociacions amb l’interessat també avancen.