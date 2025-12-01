Desallotgen els pisos ocupats al carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques
Els Mossos d'Esquadra executen l'ordre judicial per evacuar les 19 famílies que encara residien a l'edifici declarat inhabitable per l'Ajuntament
Aquest dilluns al matí ha començat l'operatiu de desallotjament dels pisos ocupats al carrer Santiago Rusiñol número 83 de les Borges Blanques. Una desena de dotacions dels Mossos d'Esquadra han arribat poc després de les nou del matí per perimetrar la zona i procedir a l'evacuació dels 19 habitatges que encara estaven ocupats. L'actuació respon a una ordre judicial després que l'Ajuntament declarés el bloc inhabitable per deficiències estructurals a principis d'aquest agost i donés un mes de termini als inquilins per abandonar-lo.
El desallotjament s'està desenvolupant sense incidents greus però amb forta oposició dels residents, que denuncien la manca d'alternatives d'habitatge. Segons testimonien diversos afectats, l'administració local no els ha ofert opcions d'allotjament temporal ni solucions immediates. "No ens han donat opció d'hotel. L'alcalde ho ha denegat i estem en taules d'emergència esperant a veure si ens donen alguna opció fins que ens donin un habitatge", manifesta un dels afectats, Manuel, qui assegura tenir contracte de lloguer vigent.
Una de les veïnes, Ana, ha explicat que mai va rebre una notificació judicial formal, només un document de l'Ajuntament. "Porto 15 anys de lloguer i me'n queden set de pendents, encara. El que ens han lliurat és un paper de l'Ajuntament, no una ordre judicial amb segell on indiqui quina jutgessa ho ordena", ha declarat visiblement afectada. Els desallotjats afirmen que no tenen intenció d'abandonar l'entorn de l'edifici i que plantegen acampar al carrer amb tendes de campanya fins que rebin alguna solució.
Per la seva banda, l'alcalde de les Borges, Josep Farran, ha explicat que el desallotjament "és el que estava contemplat en el decret d'alcaldia. El procés estava previst en dues fases: una primera voluntària que finalitzava als 30 dies i una segona fase de caràcter forçós que ha requerit autorització judicial."
Per executar aquesta segona fase, l'Ajuntament va haver de presentar un expedient d'unes 500 pàgines que incloïa els informes tècnics que avalaven la declaració d'inhabitabilitat per qüestions de seguretat i salubritat, ha explicat Farran, que també s'ha referit a les famílies afectades. Segons l'informe presentat a la jutgessa, els afectats es dividien en tres grups: nou famílies amb alternatives habitacionals però que mantenien vincle amb l'edifici, un segon grup vinculat a Camp Clar (Tarragona), i un tercer grup de quatre unitats familiars que l'Ajuntament va prioritzar per la seva vulnerabilitat.
"D'aquestes quatre unitats familiars, un veí, desgraciadament, va morir recentment. Un tercer veí és el que avui ha ingressat en una residència d'Artesa de Segre, i de les altres dues famílies, una ja té alternativa. L'Ajuntament va actuar com a mediador amb un propietari d'aquí de les Borges i ja resideix en el nou habitatge. I tenim un quart veí que està a l'espera d'obtenir un nou habitatge també", ha detallat Farran.
L'alcalde ha volgut deixar clar que l'Ajuntament de les Borges Blanques, com a municipi de 6.500 habitants, no pot assumir tota la responsabilitat d'aquesta situació. "Nosaltres ja vam avisar fa més d'un any en diverses reunions que vam tenir a la delegació de Govern, que podíem acabar en una situació com aquesta", ha explicat.
Respecte a la resta de persones desallotjades, Farran ha assegurat que "la gran majoria tenen alternatives habitacionals declarades i inclús també no declarades", i que l'Ajuntament ha fet la seva part emplaçant els Serveis Socials a activar la taula d'emergència i mediant amb propietaris locals per trobar alternatives per a algunes famílies.
Futur de l'edifici
Pel que fa al futur de l'immoble, l'alcalde ha explicat que ara es continuarà amb el que marca el decret d'inhabitabilitat signat a principis d'agost. Aquest document "emplaçava l'actual propietat a començar les obres de rehabilitació en un termini màxim de dos mesos", ha assenyalat Farran. Un cop rehabilitat, serà la propietat qui decidirà el destí dels habitatges.
Situació crítica per a famílies vulnerables
Els afectats pel desallotjament asseguren que entre ells hi ha famílies amb menors, persones amb discapacitat i problemes de salut. "Hi ha 20 nens al carrer, 20 famílies al carrer. El meu fill té una discapacitat del 65% i hi ha gent malalta amb problemes pulmonars que necessita màquina nebulitzadora", ha explicat una de les residents. Segons els testimonis recollits, entre 15 i 20 famílies s'han vist afectades, amb una mitjana de cinc a set persones per habitatge.
Els veïns denuncien a més que l'alcalde no s'ha presentat durant el desallotjament ni ha donat la cara per parlar amb ells, i que tampoc han rebut visita dels serveis socials durant l'operatiu. Aquesta situació ha generat gran indignació entre els afectats, que asseguren que no tenen on anar i que, segons les seves paraules, "l'alcalde ha dit a tot el poble que no ens lloguin pisos".
L'Ajuntament de les Borges Blanques va declarar l'edifici inhabitable a principis d'agost després de detectar-hi greus deficiències estructurals que posaven en risc la seguretat dels residents. Tot i el termini d'un mes que se'ls va donar per abandonar els habitatges, moltes famílies van optar per romandre-hi al·legant manca d'alternatives i recursos econòmics per trobar un nou allotjament.