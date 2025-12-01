Els comerços regalen torrons i ‘rasques’ per aconseguir descomptes i entrades
L’ajuntament d’Agramunt posa en marxa avui la campanya comercial de les festes de Nadal en col·laboració amb els comerciants i el Consell Regulador de l’IGP Torró d’Agramunt. Sota el lema A Agramunt, fem dolç el Nadal amb el comerç local, la campanya se centra a entregar als clients que facin una compra mínima de 25 euros un Torró d’Agramunt individual i una targeta rasca amb la qual poden aconseguir premis, com vals de descompte de 5, 10 i 20 euros per bescanviar als comerços col·laboradors i entrades per al cine i el teatre.
En la campanya, que s’allargarà fins al 5 de gener o fins a esgotar les existències de 7.500 unitats de Torró d’Agramunt amb un disseny inspirat en un poema de Guillem Viladot, participaran més de mig centenar d’establiments. El consistori calcula que l’impacte econòmic serà de més de 187.000 euros. L’objectiu és promoure les compres durant les festes als comerços del municipi.
Per una altra banda, Agramunt celebrarà una nova edició del seu Mercat de Nadal dilluns vinent 8 de desembre, una cita que atreu nombrosos visitants. A més, aquests dies també reben molts clients les botigues de les firmes i els artesans que elaboren torró.