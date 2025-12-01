SEGRE

Un incendi calcina una casa de dos plantes al poble d'Ansovell, a l'Alt Urgell

Cap persona ha resultat ferida però l'estructura de l'immoble ha quedat afectada

La casa ha quedat completament afectada pel foc.

Els Bombers treballen des de la passada mitjanit en un incendi que ha cremat una casa de dos plantes al nucli d'Ansovell, al municipi de Cava (Alt Urgell). Els Bombers han rebut l'avís a les 00.25 hores i quan han arribat al lloc han trobat el foc completament desenvolupat.

Cap persona ha resultat ferida però l'estructura de l'habitatge i el teulat han quedat afectats.

Aquest matí, tres dotacions dels Bombers continuen remullant la casa per assegurar que no quedin punts calents.

