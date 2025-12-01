Un incendi calcina una casa de dos plantes al poble d'Ansovell, a l'Alt Urgell
Cap persona ha resultat ferida però l'estructura de l'immoble ha quedat afectada
Els Bombers treballen des de la passada mitjanit en un incendi que ha cremat una casa de dos plantes al nucli d'Ansovell, al municipi de Cava (Alt Urgell). Els Bombers han rebut l'avís a les 00.25 hores i quan han arribat al lloc han trobat el foc completament desenvolupat.
Cap persona ha resultat ferida però l'estructura de l'habitatge i el teulat han quedat afectats.
Aquest matí, tres dotacions dels Bombers continuen remullant la casa per assegurar que no quedin punts calents.