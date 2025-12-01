Sentit homenatge artístic a Josep Farreny, l’‘humanista d’Agramunt’
Amb una exposició d’una petita mostra de les seues obres a l’Espai Guinovart
L’Espai Guinovart d’Agramunt es va omplir ahir de públic en la inauguració d’una exposició molt especial per a la Fundació Espai Guinovart i per al poble, que va retre homenatge a un dels seus veïns més estimats, Josep Farreny, considerat l’humanista d’Agramunt, una persona humil, generosa, curiosa i apassionada per la cultura que, sempre des de la discreció, es va convertir en un gran activista cultural i un dels principals artífexs, juntament amb l’aleshores alcalde Josep Huguet, que la Fundació Espai Guinovart fos realitat gràcies a la seua destacada faceta com a constructor de complicitats i de fer que passessin coses.
L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va destacar que “Josep Farreny era un agramuntí d’una immensa humanitat que estimava molt el seu poble i la seua gent i que vivia intensament la cultura”. Per a Fernàndez va ser “un actiu imprescindible de l’activitat cultural i festiva d’Agramunt, un fidel defensor de la cultura com a motor de la comunitat agramuntina i del país”. Segons l’alcaldessa, “el seu llegat continua viu amb un Agramunt més cultural que mai”.
Per la seua part, la presidenta i directora de la fundació, Maria Guinovart, va dir que “Josep Farreny va ser una persona molt estimada” i el va qualificar com un “pintor avantguardista” amb una producció immensa amb tota mena de materials, llenguatges i estructures, de la qual es pot veure una petita mostra al Petit Espai fins al 15 de febrer.
Finalment, Josep Farreny, un dels cinc fills de l’homenatjat a títol pòstum, va agrair en nom de la família aquest reconeixement en què també va participar Teatredetics recitant fragments de textos de Josep Farreny publicats en diverses revistes. Farreny va revelar que “ser a l’Espai Guinovart m’omple de records de quan era petit amb Josep Guinovart i el meu pare muntant coses, presentant artistes...”.
A l’exposició, titulada Josep Farreny. Humanista d’Agramunt, es poden veure més d’una vintena de pintures de Farreny amb diversos llenguatges i suports: cartró, collage o oli. Farreny, que va morir fa 5 anys, va conrear amistat amb destacats artistes com Joan Brossa, Carles Santos, Josep Guinovart o Guillem Viladot, i les seues obres parlen també d’aquestes idees compartides.