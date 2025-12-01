Tavascan manté l’essència alpina
La Generalitat garanteix l’obertura de l’estació aportant 507.000 euros a l’ajuntament. Ferrocarrils elaborarà un pla de viabilitat per a la gestió futura del complex de Lladorre
La Generalitat ha aprovat aquesta setmana una subvenció de 507.000 euros per a l’ajuntament de Lladorre, propietari de l’estació d’esquí de Tavascan, amb la finalitat d’assegurar-ne el funcionament i l’obertura aquesta temporada.
Aquest suport permetrà el manteniment essencial de maquinària i instal·lacions per obrir els circuits d’esquí nòrdic, la pista de debutants amb cinta mecànica i els serveis del refugi de la Pleta del Prat, davant la falta de disponibilitat pressupostària del consistori, que arrossega importants deutes.
Tot i així, el telecadira –i les seues pistes d’esquí alpí– no obrirà aquesta temporada a causa que ha de superar una revisió extraordinària de seguretat al complir gairebé 30 anys de vida, la qual cosa obliga l’estació a prescindir ara d’una desena de treballadors.
Paral·lelament, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha rebut l’encàrrec d’elaborar un pla d’actuació que analitzi l’assumpció de la gestió i l’explotació de l’estació, replicant el model aplicat en altres instal·lacions de Lleida com Espot, Port Ainé i Boí Taüll. L’objectiu és reobrir l’any que ve les pistes d’esquí alpí amb totes les garanties de seguretat, al mateix temps que es dissenya un pla de viabilitat per assegurar el futur del complex hivernal.
Ara per ara, l’empresa municipal Centre d’Activitats Lúdiques Pirinenques (CALP) continua gestionant l’estació amb una plantilla reduïda a dos pisters artificiers, un maquinista i el director-cap d’explotació. El refugi es manté com a centre neuràlgic, amb serveis de restauració, allotjament i activitats formatives.
Pel que fa al programa Esport Blanc Escolar, es manté actiu amb previsió d’inici el 9 de desembre, i el camp d’arvas per a la formació en rescat d’allaus es trasllada aquest any a la base de l’estació. D’altra banda, s’estan ampliant les instal·lacions per crear oficines i desenvolupar una Trail Station, destinada a convertir-se en un nucli d’activitats de muntanya i turisme sostenible a la Vall de Cardós.
L’estació va estrenar un avançat sistema de producció de neu des de la zona de debutants fins a l’estació intermèdia del telecadira, a 1.924 metres, dins d’un projecte dividit en dos fases que contempla portar la neu artificial fins a la cota màxima (2.250). Encara així, la demanda de forfets ha descendit: van ser 5.000 accessos la passada campanya davant més de 3.500 només en el període nadalenc fa 12 anys.
Les dificultats recents, marcades per escassetat de neu i avaries en remuntadors i maquinària, no han frenat l’activitat ni l’atractiu de l’estació, que manté la seua identitat en modalitats alternatives. L’estació continua ampliant l’oferta d’activitats i aquest any inclou rutes amb màquina trepitjaneu per veure la posta de sol des del mirador del Corbiu i ha estrenat un sector d’escalada per a principiants al costat de l’aparcament, malgrat que el seu futur dependrà de la col·laboració entre ajuntament, Generalitat i FGC, amb la finalitat de dissenyar un model sostenible amb inversions adequades.