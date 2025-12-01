Tres rescatats i un gos mort en un incendi en una casa a Os de Balaguer
Van poder pujar a la primera planta mentre que va morir un gos.
Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir de matinada tres persones que estaven atrapades després d’un incendi a casa seua a Os de Balaguer, a la Noguera, i que va causar la mort d’un dels seus gossos.
Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 2.17 hores que s’havia registrat un incendi de xemeneia en una casa situada al Camí de Fecsa. Fins al lloc es van activar set dotacions dels Bombers, que a l’arribar al domicili es van trobar amb el foc totalment desenvolupat i amb tres persones que estaven demanant auxili des d’una finestra de la part posterior de la casa. A les 2.52 hores, els efectius ja havien tret els afectats de l’habitatge, dos homes de 44 i 49 anys i una dona de 47 anys, que eren il·lesos.
També van evacuar dos gossos que es trobaven a la planta baixa, però un d’ells va morir a causa de l’incendi.
Segons les primeres informacions, el foc es va iniciar a la planta baixa de la casa, quedant calcinada una tercera part, mentre que el fum va afectar la primera planta.
Malgrat que els Bombers van determinar que l’habitatge no estava en condicions, els inquilins van decidir passar la nit, sota la seua responsabilitat, en dos habitacions que no havien resultat afectades pel fum.
Divendres a la nit també es va rebre un altre avís per un incendi de xemeneia en un habitatge a Alpicat, però a l’arribar els efectius ja estava apagat i es va fer una revisió.
Per una altra banda, els Bombers van sufocar ahir un incendi a la via pública a Alcoletge. L’alerta es va rebre a les 6.54 hores al carrer de Doctora Castells per un incendi de quatre contenidors i un arbre. Finalment, va cremar un sofà i part d’un contenidor de paper, segons van informar els Bombers.