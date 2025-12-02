Caçat un fitipaldi a 200 quilòmetres per hora a la C-14 a l’Urgell
Els Mossos imputen un conductor andorrà per superar la velocitat màxima de la via, que és de 90 km/h
Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment ahir un conductor andorrà que va ser sorprès circulant a 200 quilòmetres per hora a la carretera C-14 al seu pas per Ciutadilla, a l’Urgell. La velocitat màxima permesa en aquesta via és de 90 km/h. És a dir, anava a 110 quilòmetres per hora més que la velocitat màxima autoritzada.
Els fets van passar al voltant de les 17.00 hores i el vehicle va ser interceptat a Tàrrega, quedant immobilitzat a la comissaria. El conductor va ser imputat per un delicte viari per anar a una velocitat penalment punible. Per demà s’ha assenyalat un judici ràpid al jutjat de guàrdia de Cervera.
Els Mossos d’Esquadra han denunciant penalment a diversos conductors en aquest tram de la carretera C-14, que és una de les que registra més mobilitat de les comarques de Lleida.