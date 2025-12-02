Els Mossos desallotgen una vintena de famílies del bloc okupat de les Borges
Es van buidar i tancar tots els pisos de l’edifici i els afectats van denunciar no tenir alternativa d’habitatge ni recursos. Desallotjament per ordre judicial després d’un decret que va declarar inhabitable l’immoble
Una desena de dotacions dels Mossos d’Esquadra van iniciar ahir a les nou del matí l’operatiu per desallotjar el bloc d’habitatges del carrer Santiago Rusiñol número 83 de les Borges Blanques. Els agents es van desplegar per establir un perímetre al voltant de la zona i iniciar l’evacuació de les 20 vivendes encara habitades per okupes, inquilins amb contractes de lloguer social i propietaris. L’actuació respon a una ordre judicial, després que el consistori declarés el bloc inhabitable per deficiències estructurals a l’agost i donés un mes de termini als inquilins per abandonar-lo.
Els veïns disposaven d’un termini voluntari per abandonar l’immoble. Tanmateix, diverses famílies encara hi eren al·legant no disposar d’alternatives d’habitatge ni recursos econòmics suficients per afrontar un trasllat. El desallotjament es va desenvolupar sense incidents greus, encara que sota un ambient de notable tensió i forta oposició per part dels afectats. Els desallotjats van denunciar la falta de solucions habitacionals per part de l’ajuntament. “No ens han donat opció ni a un hotel. L’alcalde l’ha denegat i som en taules d’emergència esperant a veure si ens donen alguna vivenda”, va explicar el Manuel, un dels que van assegurar comptar amb un contracte de lloguer en vigor. Una altra veïna, Ana, va afirmar que mai ha rebut una notificació judicial formal. “Porto 15 anys de lloguer i encara me’n queden set de contracte. No ens han donat una ordre judicial firmada per una jutge”, va denunciar.
Per la seua part, l’alcalde de les Borges, Josep Farran, va explicar que el desallotjament donava resposta al decret d’alcaldia i que el procés estava dividit en dos fases: una primera voluntària de 30 dies i una segona de caràcter forçós que ha necessitat autorització judicial. Per a aquesta segona fase, el consistori va presentar un expedient d’unes 500 pàgines amb informes tècnics que avalaven la inhabitabilitat per motius de seguretat i salubritat.
Segons l’informe que es va entregar a la jutge, les famílies es dividien en tres grups: nou amb alternatives habitacions, un altre grup procedent de Camp Clar (Tarragona) i famílies especialment vulnerables prioritzades pel consistori. Farran va assenyalar que el municipi, amb 6.500 habitants, no pot assumir per si sol tota la responsabilitat de la situació i va recordar que fa més d’un any ja es va avisar del risc d’arribar al desallotjament forçós. “Feia falta treballar prèviament per aconseguir reallotjar les famílies d’una manera més ordenada”, va dir. A més, va afegir que les Borges “no pot assumir el que altres municipis no van fer en el seu moment”.
Quant al futur de l’edifici, la propietat ha d’iniciar les obres de rehabilitació en un termini màxim de dos mesos. Una vegada conclosa la reforma, ha de decidir la destinació definitiva dels habitatges.
L’operatiu de desallotjament va afectar unes dinou famílies, amb una mitjana de cinc a set persones per habitatge. Hi havia menors, persones amb discapacitat, persones amb problemes de salut que requereixen atenció mèdica i altres de vulnerables.
Els afectats van criticar que durant l’operatiu no es va presentar cap representant polític ni dels serveis socials. L’edifici va ser declarat inhabitable a l’agost al detectar-se greus deficiències estructurals i de salubritat. Durant el matí es van tancar tots els accessos a l’edifici a l’espera que els propietaris iniciïn les obres ben aviat.