EMERGÈNCIES
Un incendi arrasa una casa a Cava, a l’Alt Urgell
Set dotacions per extingir el foc
Un incendi va arrasar a primera hora de la matinada d’ahir una casa d’Ansovell, nucli de Cava, a l’Alt Urgell. No hi va haver persones ferides. El foc es va declarar, per causes que s’estan investigant, a les 0.25 hores i fins al lloc van acudir set dotacions dels Bombers de la Generalitat.
A l’arribar-hi, l’incendi estava completament desenvolupat en un habitatge de dos plantes. La virulència de les flames va destrossar la teulada així com l’estructura.
Les tasques d’extinció es van allargar durant tota la matinada. Al matí, tres dotacions estaven al lloc revisant i remullant l’immoble perquè no quedessin punts calents.
D’altra banda, quatre dotacions dels Bombers van acudir ahir a la tarda a una empresa de Cervera al ser alertats d’un foc en una sitja. Es va declarar a les 16.15 hores en una firma que està situada a l’avinguda Guissona.
Poc després, a Torregrossa es va cremar un carretó elevador en una finca. Finalment, a Lleida, a la partida Sant Just de l’Horta, a les 19.17 hores hi va haver un foc de xemeneia en una casa.