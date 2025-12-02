ENERGIA
Nou revés a les dos plantes solars més grans projectades a Catalunya
Informes desfavorables de la comissió de Territori a les centrals fotovoltaiques BCN Solar 1 i 2. Promogudes per la petrolera britànica Shell i que afecten l’Urgell
Les dos centrals solars més grans previstes a Catalunya han rebut un nou revés en la tramitació davant de la Generalitat. La comissió de Territori ha emès informes desfavorables sobre els projectes de BCN Solar 1 i 2, promoguts per la petrolera britànica Shell i que inclouen terrenys en municipis de l’Urgell.
Les resolucions que aquest organisme va emetre en la sessió celebrada el passat 27 de novembre se sumen a altres informes desfavorables en els últims mesos per part de les comissions territorials d’Urbanisme de Lleida i de Tarragona. Aquestes van apreciar “carències en l’encaix territorial i paisatgístic” d’aquestes instal·lacions, que sumarien una superfície de prop de 400 hectàrees.
BCN Solar 1, amb 138,2 megawatts (MW) de potència i més de 250 hectàrees entre Lleida i Tarragona, inclou unes 26 hectàrees de plaques fotovoltaiques a Vallbona de les Monges, a menys de dos quilòmetres del poble de Rocallaura. Per la seua banda, BCN Solar 2 té 72,8 MW i més de 145 hectàrees, de les quals unes 22 estan previstes en territori lleidatà: unes dinou a Ciutadilla i tres a Vallbona. Per aquest últim municipi està prevista la línia elèctrica que evacuarà l’energia de les dos instal·lacions.
L’autorització ambiental i constructiva d’aquestes grans centrals solars és competència de l’Estat, al superar el llindar dels 50 MW de potència. Tanmateix, han d’obtenir també llicència urbanística, un àmbit en què les administracions competents són la Generalitat i els ajuntaments afectats.
Així mateix, Shell va adquirir aquests dos projectes i es va posar al capdavant de la seua tramitació l’any 2022, uns mesos després que la firma espanyola Green Tie Capital iniciés el procés per autoritzar aquestes dos grans centrals solars davant del ministeri de Transició Ecològica.
A
La comissió de Territori de Catalunya ha donat el vistiplau definitiu al projecte per construir una nova planta de compostatge a Térmens amb capacitat per tractar prop de 30.000 tones de dejeccions ramaderes a l’any. Es tracta d’una iniciativa d’una empresa familiar que preveu exportar com a adob orgànic part dels excedents de dejeccions de les comarques de la Noguera i el Pla d’Urgell.
En un futur, el projecte contempla la possibilitat d’ampliar el complex amb instal·lacions addicionals per produir biogàs a partir del metà que alliberen els rebutjos en descomposició. Així, l’aprovació definitiva, en la sessió clebrada el passat 27 de novembre, finalitza la tramitació de la planta davant de la Generalitat i els promotors esperen obtenir el permís municipal d’obres i iniciar la construcció a començaments de l’any vinent.